По факту крушения теплохода «Булгария» будут судить пять человек

В Татарстане завершено расследование по факту гибели людей в результате крушения теплохода «Булгария». Как сообщает Следственный комитет РФ по Татарстану, причиной трагедии явились совокупные действия пятерых фигурантов дела.

Помощник капитана судна Рамиль Хаметов, субарендатор «Булгарии» Светлана Инякина, эксперт Российского речного регистра Яков Ивашов и сотрудники Ространснадзора Владислав Семенов и Ирек Тимергазеев обвиняются в совершении преступлений по различным статьям в зависимости от роли каждого из них. Следствие признало негодность дизельэлектрохода «Булгария» к плаванию по техническому состоянию и уровню подготовки экипажа.

По информации Следственного комитета РФ по республике «уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», так как к настоящему времени удалось собрать достаточную доказательную базу.

Напомним, теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища. В результате трагедии погибло 122 человека.