Заместитель Вячеслава Зайцева задержан за взятку

В понедельник в пресс-службе главного управления МВД России по Москве сообщили, что вечером в столице вечером по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей задержан заместитель директора Московского дома моды Вячеслава Зайцева.

Фамилия задержанного не называется.

В сообщении пресс-службы говорится: "Сегодня вечером сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали заместителя директора Московского дома моды Вячеслава Зайцева. Сотрудник подозревается в получении незаконного вознаграждения в 100 тысяч рублей сверх суммы, предусмотренной договором аренды помещений".

В настоящее время с задержанным проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба.

Между тем, на официальном сайте Дома моды в качестве заместителя генерального директора, креативного директора и художественного руководителя агентства моделей указан сын известного модельера Егор Зайцев.