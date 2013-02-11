В Москве рейсовый автобус задавил женщину

В понедельник в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве сообщили, что в столице рейсовый автобус задавил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Трагедия произошла вечером на Проектируемом проезде.

В пресс-службе рассказали, что в понедельник вечером рейсовый автобус 305 маршрута около 19:50 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть, по предварительной информации, в неустановленном месте. Трагедия произошла по адресу: Проектируемый проезд, 54/67, 2-й квартал, у дома 12.