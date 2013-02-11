Севастополец застрял между многоэтажками, упав вниз с высоты

В Севастополе 46-летний местный житель, ремонтируя телевизионную антенну, упал в технический разрыв между двумя многоэтажными домами по улице Юмашева.

Ему чудом удалось выжить, поскольку при падении он несколько раз застревал в местах сужения стен, после чего продолжал падать вниз. Соседи увидели пострадавшего на уровне первого этажа, после чего вызвали спасателей, передает пресс-служба ТУ МЧС Украины в Севастополе.

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