В столичном аэропорту "Шереметьево" приземлился с неработающим двигателем пассажирский самолет Boeing компании "Аэрофлот", летевший из Бангкока. Об этом в понедельник рассказал источник в инженерно-технических службах аэропорта.

Как рассказал источник, "самолет Boeing-777-300ER совершал рейс из Бангкока в "Шереметьево", но на подлете к Москве у него возникла серьезная неполадка правого двигателя, которая привела к течи в двигателе. Пилотам пришлось его отключить. В результате самолет приземлился на одном левом двигателе", никто из находившихся на борту не пострадал.

Он также уточнил, что "самолет новый, недавно сошедший с завода в американском Сиэтле. По предварительным данным, самолет эксплуатируется не более одной недели", передают интернет-СМИ.