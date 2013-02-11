Сегодня умер экс-глава «Газпрома» Рэм Вяхирев

В понедельник, 11 февраля, скончался основатель, экс-глава «Газпрома» Рэм Вяхирев. Рэм Иванович Вяхирев ушел из жизни на 79-м году жизни.

Вяхирев занимал пост руководителя компании «Газпрома» с 1992 года после перехода Виктора Черномырдина на работу в правительство.

До этого он являлся первым заместителем главы компании. При Вяхиреве произошло акционирование «Газпрома». ОАО «Газпром» было создано указом президента РФ Бориса Ельцина от 5 ноября 1992 года и постановлением совета министров от 17 февраля 1993 года на базе государственного газового концерна «Газпром». Вяхирев был назначен председателем и проработал на этой должности почти 10 лет. С июня 2001 по июнь 2002 года он возглавлял совет директоров «Газпрома». В июне 2002 года был назначен советником Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента России.

В последние годы Вяхирев редко появлялся на публике и жил в своем загородном доме в Подмосковье.