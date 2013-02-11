В Мурманске новорожденного мальчика бросили под колеса поезда
11 февраля 2013, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Мурманские следователи проводят доследственную проверку обстоятельств гибели новорожденного мальчика, тело которого накануне было обнаружено на рельсах близ железнодорожного вокзала столицы области.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование.
Кстати накануне ночью в Мурманске было 17 градусов мороза.