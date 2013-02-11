В Мурманске новорожденного мальчика бросили под колеса поезда

Мурманские следователи проводят доследственную проверку обстоятельств гибели новорожденного мальчика, тело которого накануне было обнаружено на рельсах близ железнодорожного вокзала столицы области.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование.

Кстати накануне ночью в Мурманске было 17 градусов мороза.