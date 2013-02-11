Движение по трассе после ДТП под Волгоградом восстановлено
11 февраля 2013, 14:58 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]
Как сообщили «АН-онлайн» в ГУ МЧС Волгоградской области, движение на трассе восстановлено в обоих направлениях, поврежденная техника эвакуирована. В ликвидации происшествия принимали участие 50 человек, 15 единиц техники.
Автобус был так искорежен, что сотрудникам пожарных расчётов 7-го отряда пожслужбы по Волгоградской области пришлось извлекать пострадавших из автобуса при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.