Движение по трассе после ДТП под Волгоградом восстановлено

Как сообщили «АН-онлайн» в ГУ МЧС Волгоградской области, движение на трассе восстановлено в обоих направлениях, поврежденная техника эвакуирована. В ликвидации происшествия принимали участие 50 человек, 15 единиц техники.

Автобус был так искорежен, что сотрудникам пожарных расчётов 7-го отряда пожслужбы по Волгоградской области пришлось извлекать пострадавших из автобуса при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.