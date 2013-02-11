Мужчина попал в больницу после нападения на него лося в парке Москвы

В Москве 78-летний мужчина попал на днях в больницу после того, как на него напал лось в столичном парке "Лосиный остров". Пенсионер был госпитализирован в ГКБ №36 с тяжелыми травмами в реанимационное отделение.

В понедельник медики сообщили, что пострадавший мужчина продолжает лечение в общей палате. Его жизни ничто не угрожает.

Врачи не опасаются за жизнь мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник главврач ГКБ №36 Александр Митечкин.

ЧП произошло несколько дней назад. Вечером житель Халтуринской улицы Агасан Агаев находился возле Бабаевского пруда, когда заметил недалеко от лыжни взрослого лося. Он захотел получше рассмотреть зверя и подошел к нему почти на расстояние вытянутой руки. Лось знакомиться не захотел и напал на деда. Он нанес удар пенсионеру копытом прямо в голову, проломив ему череп. Пострадавший мужчина упал. Лось, убегая, наступил несчастному на грудную клетку.

Свидетели происшествия вызвали «скорую». Медики прибыли за пострадавшим на вертолете.

Агаев был доставлен в реанимацию 36-й больницы с переломами костей свода черепа, ребер и ключицы.

По словам работников парка, случаев нападения лосей на людей не зарегистрировано в течение последних 12 лет, пишет "МК". По словам егерей, лось в средней полосе России, особенно в феврале-марте, является самым опасным животным для человека.