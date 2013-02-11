За поимку автоворов ростовские полицейские награждают горожан ноутбуками

Вчера поздним вечером 25-летний ростовчанин Расим Мирзоев сумел задержать злоумышленника, который пытался украсть колёса с его личного автомобиля. А уже сегодня, 11 февраля, начальник Управления МВД по городу Ростову Юрий Кравченко наградил Расима за поимку автовора ноутбуком.

В воскресенье, около десяти часов вечера Расим вышел во двор многоэтажки, расположенной в Первомайском районе Ростова, и обнаружил, что у его «ВАЗ-21047» нет колёс. Стал осматриваться по сторонам, и увидел в отдалении убегавшего мужчину. Заметив погоню, незнакомец бросил ношу и ускорил бег, но владелец «четвёрки» - бывший спортсмен - всё равно продолжил преследование, и догнал вора.

Тот сопротивления почти не оказал, лишь несколько раз попытался вырваться, но Мирзоев его скрутил, а затем заставил взять брошенные колёса, и отнести их обратно к своей машине. В это время подъехали полицейские, как оказалось, соседка, наблюдавшая за погоней, успела вызвать дежурный наряд.

Когда задержанного 26-летнего жителя Сальска привезли в отдел полиции, он не стал долго отпираться, и лишь попытался объяснить свой поступок необходимостью приобрести новую авторезину для своей «девятки».

Расим Мирзоев оказался в наступившем году первым, кто получил награду за помощь полиции в поимке автоворов. Но, судя по всему, не последним. Сегодня, вручая ноутбук, Юрий Кравченко сообщил, что полицейским удалось договориться с городской мэрией о создании специального наградного фонда, средства которого пойдут, как раз, на закупку ценных подарков для «гражданских борцов с преступностью».

Что же касается задержанного жителя города Сальск, то в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на открытое хищение имущества».

С помощью активного содействия со стороны горожан, ростовская полиция намерена остановить вал краж из автомобилей. Согласно статистке, только за январь этого года в УМВД города обратились более 140 человек с подобными заявлениями. Чаще всего добычей злоумышленников становятся, видеорегистраторы, навигаторы, автомагнитолы и колёса.

«Наши сотрудники установили, что злоумышленники действуют по одинаковой схеме. В ночное время они выбирают припаркованный около многоквартирного дома автомобиль, и, разбив окно или вскрыв дверь, забирают добычу. Воришки не брезгуют и автомобильными мелочами: фонариками, отвертками, солнцезащитными очками и даже аптечками, - рассказали «АН-онлайн» в пресс-службе ростовской полиции. - Любому гражданину, который предоставит достоверную информацию о подозреваемых в совершении такого рода преступлений, в качестве вознаграждения будет вручён ноутбук».