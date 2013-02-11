В селе на Ставрополье после ссоры с матерью повесился 11-летний мальчик
11 февраля 2013, 14:29 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]
В Ставропольском крае проводится проверка по факту смерти мальчика в минувшую пятницу. Утром 8 февраля в одном из домовладений в селе Отказном Советского района на чердаке обнаружен повешенным на веревке проживавший там 11-летний подросток.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СКР.
По версии следствия, днём 7 февраля 2013 года малолетний, поссорившись с матерью, вышел из дома прогуляться и не вернулся. Утром следующего дня мальчик был обнаружен без признаков жизни.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.