В селе на Ставрополье после ссоры с матерью повесился 11-летний мальчик

В Ставропольском крае проводится проверка по факту смерти мальчика в минувшую пятницу. Утром 8 февраля в одном из домовладений в селе Отказном Советского района на чердаке обнаружен повешенным на веревке проживавший там 11-летний подросток.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, днём 7 февраля 2013 года малолетний, поссорившись с матерью, вышел из дома прогуляться и не вернулся. Утром следующего дня мальчик был обнаружен без признаков жизни.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.