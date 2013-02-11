Семьи погибших горняков на «Воркутинской» получат компенсацию по 2 млн. рублей

По уточненным данным, десять человек погибли в результате взрыва метана на шахте «Воркутинская» в Республике Коми. Судьба семи человек остается на этот момент неизвестной.

На место трагедии вылетает глава МЧС РФ Владимир Пучков. Он уже заявил, что семьи погибших горняков получат по 2 млн. рублей компенсации.

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что по факту взрыва на принадлежащей ОАО «Северсталь» шахте «Воркутинская» возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ».