В Рязани на улице обнаружили маленькую девочку в летней одежде

Утром, около 11 часов, в отдел полиции №4 по городу Рязани поступило сообщение, что по улице Луговой возле одного из домов стоит маленькая девочка легко одетая и плачет.

Выехавшие на место оперативники и инспектор по делам несовершеннолетних были шокированы увиденным – из одежды на ребёнке были лишь маечка, трусики и домашние тапочки. Ребёнка немедленно отправили в отдел по делам несовершеннолетних.

Старший инспектор ПДН отдела полиции №4 по городу Рязани Ольга Усанина, пояснила корреспонденту «АН-онлайн», что малышку зовут Сара, и она не знает, где сейчас находятся её родители. В полиции девочку одели в теплую одежду и напоили чаем со сладостями. У инспекторов ПДН всегда имеется запас детской одежды как раз на такие непредвиденные случаи.

На данный момент родители девочки найдены. С ними проведена предварительная беседа о надлежащем присмотре за ребенком. Как пояснил отец девочки, они с супругой отлучились буквально на минуту в банк. В это время девочка вышла из дома на улицу.

В отношении семьи будет проведена проверка.