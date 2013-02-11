Водитель разбившегося под Волгоградом рейсового автобуса скончался в больнице

Как стало известно «АН-онлайн», водитель автобуса «Неоплан», в который сегодня утром врезался грузовик, скончался от полученных травм. Ещё трое пострадавших в аварии находятся в реанимации.

Напомним, что ДТП с участием рейсового автобуса «Махачкала-Москва» произошло сегодня около 8 часов утра. «Неоплан» столкнулся с КамАЗом на трассе Элиста-Волгоград у поселка Цаца. По уточненной информации ГУ МВД по Волгоградской области, грузовик разворачивался на трассе и заглох. А водитель автобуса «Неоплан», следовавший в Москву, не увидел на дороге препятствия.

Всего в рейсовом транспорте находились 19 человек, детей среди пассажиров по счастью не оказалось. 14 человек пострадали, 11 были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи №15.