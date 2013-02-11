В Воркуте 9 человек погибли в результате взрыва метана в шахте

В Республике Коми в Воркуте девять шахтеров погибли в понедельник утром в результате взрыва метана в шахте "Воркутинская". Судьба еще восьми человек пока остается неизвестной.

По данным МВД России, на поверхность поднято три человека и девять погибших.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили девять горняков, но не сообщалось об их состоянии. После взрыва на шахте на поверхность уже поднялись 242 горняка с разных участков. С ними в настоящее время работают медики. Напомним, для проведения поисково-спасательных работ на шахту направлены 7 отделений военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.