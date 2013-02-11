В Республике Коми спасатели продолжают работу на шахте "Воркутинская", где сегодня около 10:30 мск произошел взрыв метана. Спасатели обнаружили 9 пострадавших горняков.

После взрыва на шахте на поверхность уже поднялись 242 горняка с разных участков. С ними в настоящее время работают медики. Состояние шахтеров оценивается как удовлетворительное. Количество заблокированных горняков уточняет. Ранее сообщалось, что шахтеры, которые могли остаться под завалами, работали в группе из 22 человек. Четырем из них удалось спастись.

Напомним, для проведения поисково-спасательных работ на шахту направлены 7 отделений военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.