Названа возможная причина обрушения стены дома в Красноармейске

В Красноармейск, где в воскресенье поздно вечером произошло обрушение стены жилого дома сегодня прибыл врио губернатора Московской области Андрей Воробьев.

В пресс-службы главы региона назвали предварительную причину происшествия: обрушение дома могло произойти из-за деформации здания в связи с перепадом температур.

В середине декабря 2012 года в столичном регионе установилась аномально холодная погода. Стояли почти 30-градусные морозы. Но уже к последним числам воздух прогрелся до минус 2 градусов. В феврале 2013 года в Подмосковье установилась необычно теплая погода с температурой от ноля до трех градусов тепла, что на 9-10 градусов выше нормы.

По оперативной информации, причиной обрушения стал перепад температур, в результате чего произошла деформация здания и обрушение кладки шлакоблоков из ранее заделанного проема окна в квартире, передает РИА Новости. Сегодня специалисты проведут экспертизу несущих конструкций здания.

Воробьев сегодня проведет совещание с жителями дома и главой Мытищинского района, на территории которого расположен город Красноармейск.

По состоянию на 06.00 понедельника из 112 эвакуированных жильцов дома 62 человека вернулись в свои квартиры, 35 человек, в том числе семь детей, размещены по родственникам и знакомым. В пункте временного размещения остаются 15 человек, в том числе три ребенка. Позже людей планируется разместить в детском оздоровительном лагере "Искра".