В Москве при получении взятки задержан замдиректора онкоинститута имени Герцена

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения - взятки - в размере 29 миллионов рублей задержан заместитель директора Федерального государственного учреждения "Московский НИИ онкологический институт имени А.П. Герцена" Сергей Безяев.

По версии следствия, действуя совместно с иными лицами, чиновник получил денежные средства от представителя коммерческой организации ООО "Гранд медицина" за гарантированное заключение государственных контрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования для нужд института.

Проверка по факту противоправной деятельности в онкологическом институте проводилась на основании информации, поступившей от руководства Министерства здравоохранения России, сообщает на сайте МВД РФ.

Оперативники задержали Безяева с поличным при получении требуемой суммы в его рабочем кабинете.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий Следственным департаментом МВД РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

Решением Тверского районного суда Москвы в отношении Сергея Безяева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проверяется причастность иных лиц, в том числе работников онкологического научно-исследовательского института, к противоправной деятельности в сфере закупок медицинского оборудования и распределении бюджетных ассигнований, выделенных на развитие высоких технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях.

Работа ведется в тесном взаимодействии с Минздрава России.