В Коми в Воркуте на шахте "Воркутинская" сегодня утром в 10.28 мск произошел взрыв метана. Всего в момент взрыва в шахте было более 20 горняков. Четыре шахтера вышли на поверхность самостоятельно.

Под завалами, по уточненным данным, могут находиться 17 человек. По предварительным данным, шахтеры пострадали.

На место происшествия следуют семь отделений военизированной горноспасательной части.