Инспекторы ГИБДД cпасли из горящего дома двух человек и собачку

В Саратовской области сотрудники ГИБДД Олег Лихоманов и Денис Шибков во время патрулирования города Энгельса спасли из горящего дома мужчину, бабушку и собачку.

Инспекторы ГИБДД Олег Лихоманов и Денис Шибков всегда дежурят вместе, уже четыре года.

Во время патрулирования города они увидели, что горит жилой дом. Стражи порядка вызвали медиков и пожарных, но пламя перекинулось на соседнее здание.

Времени ждать помощи не было: нужно было спасать людей. Олег и Денис, не раздумывая, бросились на помощь. Первым из огня вытащили пострадавшего хозяина. Мужчина уже начал гореть, был в ожогах. Чтобы не сделать ему еще хуже, сотрудник правоохранительных органов взял его под руки и вытащил из огня.

Пламя перекинулось на соседний дом. В ту ночь в нем находилась 73-летняя пенсионерка Галина Островская. Женщина уже начала задыхаться от запаха гари и не могла самостоятельно выбраться наружу.

Среди ночи ее разбудил домашний пес. Пенсионерка рассказала, что собака не просто лаяла, она бегала, кричала.

Входная дверь уже загорелась. От сильного пламени начали трескаться оконные стекла. А из-за установленных железных решеток пенсионерка оказалась в собственном доме, как в ловушке. Олег и Денис выломали решетку и через окно вытащили бабушку. Но сначала она подала спасителям собачку, а потом уже вытащили и ее, передает Вести.ру.

Денис Шибков и Олег Лихоманов признались, что эвакуировать людей из горящего дома им пришлось в первый раз, и страх был не за себя, боялись не спасти людей.

Как позже установили, пожар произошел из-за того, что замкнуло старую проводку. В доме находилось несколько газовых баллонов. Взорваться они могли в любой момент.

За героический поступок героев пообещали представить к государственным наградам.