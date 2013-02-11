В Петербурге за сутки машины сбили насмерть трех человек

Минувшие сутки в Петербурге запомнились несколькими трагическими авариями, которые унесли жизни людей. Все они произошли в пятницу, 8 февраля.

Пожалуй, одна из самых крупных аварий произошла в Калининском районе города. Вечером тридцатилетний петербуржец ехал по Тихорецкому проспекту. Недалеко от площади Мужества его автомобиль задел другую машину. Видимо, водитель хотел скрыться с места аварии, и дал по газам. В этот момент дорогу переходила в группу людей, в которую лихач врезался на полной скорости. Три человека получили тяжелые травмы. Их увезла в больницу «Скорая помощь». Одна из пострадавших, к несчастью, умерла на больничной койке.

Еще две жертвы ДТП находятся в тяжелом состоянии. Что касается виновника аварии, то его задержали. Медики выяснили, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель даже не смог самостоятельно выбраться из машины! Теперь его за смерть человека ждет суровое наказание. Еще один трагический случай произошел на Политехнической улице. Автомобиль наехал на трех человек, которые шли по «зебре». Удар машины получился сильным. Один пешеход погиб, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Наконец, еще одна авария случилась возле станции метро «Спортивная» на проспекте Добролюбова. Женщина-узбечка спешила на автобус 191 маршрута, который отъезжал от остановки. Она бросилась за транспортом через дорогу на красный свет, хотя бежала по пешеходному переходу. В этот момент по проспекту Добролюбова ехал «Фольксваген». Водитель не успел затормозить и на высокой скорости сбил пешехода. Женщина скончалась по дороге в больницу, пишет КП.