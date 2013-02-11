В торговом центре глыба льда чуть не прибила трехлетнего малыша

Поход в торговый центр «Норд» 9 февраля едва не обернулся для семьи из Петербурга крупными неприятностями. Татьяна отвела трехлетнего ребенка в детский игровой отдел. Малышка каталась машинке. В это время, по словам Татьяны, из кондиционера вывалилась ледяная глыба длиной около двадцати сантиметров.

Сосулька пролетела недалеко от ребенка, девочке повезло. - Я обратилась к администратору центра. Тот позвонил гендиректору фирмы, которая арендует помещение, - рассказала Татьяна БалтИнфо. – Он предложил нам бонусную карту номиналом в тысячу рублей. Мы отказались, хотим возмещение морального вреда. Собираемся подавать в суд!

А вот в пятницу, 8 февраля, произошел в чем-то похожий случай, только уже с тяжелыми последствиями. С дома по улице Ефимова упал кирпич прямо на голову 19-летней девушке. К счастью, она осталась жива. Пока ехала «Скорая помощь», девушке оказывали помощь продавцы соседних ларьков. Когда медики прибыли, диагностировали у петербурженки черепно-мозговые травмы и гематому плеча. Девушку увезли в НИИ Джанелидзе, а мать хочет найти ответственных. Только вот найти их не так-то просто.

В администрации Адмиралтейского района сообщили, что аварийный дом принадлежит товариществу собственников жилья, вопросы надо задавать им. В ТСЖ переложили всю ответственность на новую управляющую компанию. Там тишина, пока происшествие не комментируют.