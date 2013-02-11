На трассе Элиста — Волгоград пассажирский автобус попал в ДТП

В Волгоградской области на трассе Элиста — Волгоград, вблизи поселка Цапа в понедельник утром столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали 14 человек, 11 из них были госпитализированы в ближайшую больницу.

Автобус "Неоплан" из Дагестана выполнял рейс Махачкала — Москва, в нем находились водитель и 18 пассажиров. Сейчас выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.