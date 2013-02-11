Пропавшая в Иркутске Кристина Цвилий ушла из дома после ссоры с родителями

По версии следователей, 14-летняя Кристина Цвилий решила уйти из дома в Иркутске после ссоры с родителями. Школьница оставила дома записку. "По основной версии, девочка решила уйти из дома из-за ссоры с родителями.

Об этом говорится в записке, оставленной ею дома", — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. В записке девочка просила не искать ее. Кристина обещала, что если ее не будут ругать, она вскоре вернется. По данным ведомства, восьмиклассница сейчас может находиться в компании друзей, некоторые из них ранее также уходили из дома.

В Иркутске в поисках Кристины Цвилий участвует весь личный состав второго отдела полиции города, сообщает РИА Новости.

"АН" сообщали, что 14-летняя Кристина Цвилий ушла из дома в школу в субботу, 9 февраля, и не вернулась. Мама девочки в последний раз общалась с дочкой в 18:00 по местному времени.

МВД распространило приметы пропавшей школьницы. Горожан, знающих о местонахождении Кристины Цвилий, просят позвонить по телефонам: (3952) 42–04–51, (3952) 21–64–64 или 02.

В настоящее время в распоряжение следователей регионального управления СК России попала запись с камер видеонаблюдения одного из супермаркетов Иркутска. На ней зафиксировано, как 14-летняя Кристина Цвилий и еще четверо ее знакомых подростков - бывших одноклассников - заходят в торговый зал.