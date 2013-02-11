На МКАД фура на огромной скорости протаранила легковушку Hyundai, есть жертвы

В Москве в ночь с воскресенья на понедельник на 105-м километре МКАД грузовая фура на огромной скорости протаранила легковой автомобиль Hyundai Getz. В результате ДТП два человека погибли.

Еще один человек пострадал. Авария произошла около полуночи на 105-м километре МКАД. Движение по кольцевой дороге из-за дорожно транспортного происшествия было затруднено в обоих направлениях.

"АН" сообщали, что в воскресенье ранним утром на Кутузовском проспекте водитель на BMW сбил троих сотрудников ДПС. По данным полиции, он находился в России нелегально. 42-летний гражданин Азербайджана задержан по статье о незаконном пребывании на территории России.

Расследованием аварии занимается Следственный комитет РФ. Известно, что ранее Эльман Абдулаев неоднократно нарушал правила дорожного движения.