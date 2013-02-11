В Подмосковье в жилом доме в Красноармейске рухнула стена

В Подмосковье всех жильцов рухнувшего в воскресенье поздно вечером четырехэтажного шлакоблочного жилого дома в городе Красноармейск спасатели эвакуировали и разместили в городском Доме культуры.

Обрушение стены с первого по третий этажи произошло в пятиэтажке, расположенной на улице Янгеля под № 2 около 22:00 воскресенья. По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, из обрушившегося здания 81 человек эвакуированы в Дом культуры. Некоторые жильцы от эвакуации отказались. Люди провели ночь в Доме культуры и этим утром готовятся заехать в детский лагерь «Искра».

В результате обрушения дома жертв и пострадавших нет. Но люди остались без крыши над головой. В доме коридорного типа с двумя подъездами насчитывается 100 комнат, в них прописаны 108 человек. Дом считается аварийным. По предварительной версии, стена дома обвалилась от старости.