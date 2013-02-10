В парке "Лосиный остров" в воскресенье днем лось напал на лыжника, пытающегося с ним сфотографироваться, пострадавший - пенсионер из Подмосковья, мужчина находится в реанимации одной из московских больниц.

Пострадавший, как пишут СМИ, получил множественные переломы и тяжелую травму головы.