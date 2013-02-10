В Одессе женщина упала на тротуар вместе с балконом

В Одессе из-за разрушения балкона жилого дома пострадала женщина.

9 февраля в 13:12 в Приморском районе Одессы по ул. Пантелеймоновской, 101 произошло разрушение балкона на втором этаже трехэтажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры, 1936 г.р., которая вместе с элементами балкона упала на пешеходную зону улицы, передает УНИАН.

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