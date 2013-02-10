В Московской области во время проведения массового спортивного мероприятия "Лыжня России" скончался один из зрителей, ЧП, по данным СМИ, произошло днем в воскресенье в Яхроме около 14.00.

Причиной смерти зрителя предварительно назван сердечный приступ.