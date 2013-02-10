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За выходные в Волгограде на пешеходных переходах сбили школьницу и пенсионерку

10 февраля 2013, 17:40 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

За выходные в Волгограде на пешеходных переходах сбили школьницу и пенсионерку
Фото www.autocity71.ru

Накануне в Волгограде первоклассница была сбита прямо на пешеходном переходе при зеленом сигнале светофора. Это случилось на улице Рабоче-Крестьянской в центре Волгограда на глазах у множества горожан. Они же и «скорую» вызывали.

Как сказали «АН-онлайн» в пресс-службе областного ГИБДД, девочка получила множественные травмы и сотрясение головного мозга, хотя ступила на проезжую часть, когда загорелся разрешающий сигнал. Просто водитель летевшей на всех «парах» «Газели» не обратил никакого внимания на светофор и задел ребенка.

По роковому стечению обстоятельств именно Рабоче-Крестьянская стала в эти выходные причиной еще одного аналогичного происшествия. Водитель "Нивы Шевроле" надеялся проскочить, пока для него горит "желтый", но на пешеходный переход внедорожник вылетел уже на красный.

Зато зеленый горел для пешеходов. Поэтому 60-летняя волгоградка начала спокойно переходить проезжую часть. Увидев пешехода, водитель "Нивы" крутанул руль, чтобы объехать даму. Но все равно задел несчастную, та упала.

Водитель это видел, однако, даже не остановился. Напротив, увеличил скорость и попытался скрыться. Свидетелей ЧП оказалось немало, они и сообщили в полицию. За «Нивой» устроили погоню. Спустя час после ДТП лихач был задержан. И если женщине повезло, она получила только ушибы, то водителю грозит уголовное дело. Как сообщили «АН-онлайн» в отделе пропаганды ГИБДД Волгограда,  оно будет возбуждено за попытку скрыться с места ДТП.

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