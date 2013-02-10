Под Тулой произошло ДТП с участием сотрудников ОВД, погибли две женщины

Сегодня под Тулой произошло ДТП участием сотрудников ОВД, погибли две женщины, по данным местных Интернет-СМИ, авария произошла на 74 км автодороги "Калуга-Тула", начала доследственная проверка.

Сообщается, что водитель "Хюндай-Гетз", зарегистрированного в Калужской области, женщина 1992 г.р., выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Тойота Лэнд Крузер". "Тойотой" управлял заместитель начальника УМВД России по Тульской области, полковник внутренней службы.

После касания "Тойоты" автомобиль "Хюндай-Гетз" столкнулся со следовавшим во встречном направлении автомобилем "Мицубиси L200", которым управлял сотрудник Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области, майор полиции.

В ДТП погибли водитель "Хюндай" и пассажирка этой иномарки, как установлено, обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности.