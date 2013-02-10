Потушен пожар в квартире в доме №29 по Съезжинской улице в Петербурге

Днем в воскресенье пожар произошел в коммунальной квартире в доме №29 по Съезжинской улице в Петербурге, по данным ГУ МЧС по городу, огонь локализован в 15.00, пожар тушили по второму номеру сложности.

Горела 4-х комнатная квартира последнего этажа жилого дома, выгорело 50 кв.м., обгорело и чердачное помещение над сгоревшей квартирой.

Причины пожара устанавливаются.