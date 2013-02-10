Полицейский подозревается в участии в похищении человека в Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника полиции управления МВД России по городу Челябинску Александра Чешко.

Следствие считает, что 5 февраля 2013 года в ходе проведения оперативных мероприятий, Чешко получил информацию о причастности сотрудника сотового оператора к краже крупной партии сотовых телефонов в одном из павильонов компании МТС на сумму более 1 миллиона рублей. Далее полицейский предложил своему ранее судимому знакомому похитить сотрудника сотовой компании, причастного к похищению телефонов, и получить у него информацию об их местонахождении.

После этого полицейский предложил половину похищенных телефонов присвоить, а половину вернуть в МТС. Подельник полицейского привлек к совершению похищения своего знакомого. 22-летнего сотрудника сотовой компании они похитили и вывезли в автосервис, где в течение 2 дней по указаниям полицейского избивали, требуя сообщить о местонахождении похищенных телефонов. Не получив данной информации, они оставили потерпевшего около дома, в котором тот проживает.

Потерпевший находится в реанимационном отделении лечебного учреждения, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый задержан.