Россиянин, устроивший дебош на борту самолета, арестован на трое суток

Гражданин России по фамилии Смородинов, устроивший пьяный дебош на борту самолета рейса Москва — Шарм-эль-Шейх, арестован на трое суток, суд приговорил россиянина к трем суткам ареста за мелкое хулиганство.

Инцидент произошел 3 февраля на борту самолета авиакомпании Utair, пассажир дрался со стюардами и пытался проникнуть в кабину пилота.

Хулиган задержан сегодня утром, по прилету в Москву.