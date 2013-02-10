Сотрудников ГИБДД на Кутузовском сбил нарушитель-рецидивист, водитель, на иномарке сбивший трех сотрудников полиции сегодня рано утро, ранее неоднократно нарушал ПДД, а именно - привлекался шесть раз за нарушения правил.