В Иркутске пропала 14-летняя школьница Кристина Цвилий. В субботу утром девочка ушла из дома в школу. Вечером около 18 часов она разговаривала по телефону со своей матерью. С тех пор местонахождение ребенка неизвестно.

Главк МВД по Иркутской области распространил сообщение: "Разыскивается без вести пропавшая Цвилий Кристина Сергеевна, 1998 года рождения, которая утром 9 февраля ушла из дома по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 91 и до настоящего момента не вернулась".

По данным полиции, Кристина Цвилий поехала на занятия в школу, расположенную в микрорайоне Первомайский. Последний раз выходила на связь с матерью в субботу в шесть часов вечера.

На вид девочке 14-15 лет, рост — 163 сантиметра, среднего телосложения. Была одета в чёрный пуховик с белым рисунком, белую шапку, тёмные брюки. Носит очки. При ней была черная сумка.

Полиция просит всех, что-либо знающих о местонахождении девочки, сообщить по телефонам 42-04-51, 02 или 21-64-64.