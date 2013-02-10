Почему убившего детского кардиохирурга в Нижнем Новгороде не арестовали

Следственный комитет настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому Павлу Бровкину в причинении смерти известному детскому врачу-кардиологу Олегу Спиридонову в Нижегородской области.

По версии следствия, 3 февраля днем на парковке в спортивном комплексе «Хабарское» в Богородском районе Нижегородской области произошла ссора между 24-летним генеральным директором топливно-энергетической компании Бровкиным и 51-летним кардиохирургом Спиридоновоым.

Врач пытался въехать на автостоянку на своем автомобиле, но ему дорогу перегородил автомобиль Range Rover Sport, водитель которого Павел Бровкин в это время вышел и общался с девушками.

На звуковые сигналы молодой человек не реагировал. Но когда Спиридонов все-таки объехал иномарку и стал парковаться, к его машине подошел молодой мужчина и сказал: «Ты куда торопишься? Тебе что, жить надоело?».

Как пишут нижегородские СМИ, врач попытался встать с водительского кресла объясниться, но Бровкин сильно толкнул его назад в кабину. Разгорелся конфликт с взаимными оскорблениями и потасовкой, которая продолжалась несколько минут.

Бровкин вернулся к машине, достал из бардачка пистолет и, подойдя к Олегу Спиридонову, выстрелил ему два раза в голову. Это все происходило на глазах у супруги кардиохирурга. Женщина пыталась остановить молодого человека.

Павел Бровкин был задержан полицейскими на выезде с парковки. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него зарегистрированный травматический пистолет «Гроза 21». Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемый находится под действием наркотика — кокаина, сообщает newsru.com.

Потерпевший детский врач был госпитализирован в больницу. В ночь на 8 февраля 51-летний потерпевший, известный врач в Нижегородской области, скончался.

5 февраля 2013 года Богородским городским судом было отклонено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и избран домашний арест.

Преступление вызвало большой резонанс в Нижнем Новгороде. Говорят, Бровкин, скрылся в неизвестном направлении. Почему его не арестовали сразу?

Сегодня, 10 февраля 2013 года подозреваемый в причинении смерти врачу вызван к следователю для предъявления обвинения. Ход расследования дела находится на особом контроле у руководства Следственного комитета России.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 24-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).