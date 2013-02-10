В Москве мужчина покончил с собой в ванной комнате в гостинице
10 февраля 2013, 13:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве мужчина покончил с собой в ванной комнате одного из номеров гостиницы «Лангуст». 9 февраля примерно в 2 часа ночи было обнаружено его тело с огнестрельным ранением головы.
По версии следствия, мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из охотничьего карабина «Сайга».
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин совершения самоубийства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.