В США неизвестный открыл стрельбу во время карнавала в Новом Орлеане

В США неизвестный открыл стрельбу на оживленной улице Бурбон в Новом Орлеане во время ежегодного карнавала «Марди гра». В результате «новоарлеанский» стрелок ранил четырех человек. Пострадали двое мужчин и две женщины. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.

Участники карнавала устроили панику, как только послышались звуки стрельбы. Шествие по улице было приостановлено. Полицейские оцепили место преступления. Полиция разыскивает преступника.

В США чуть не каждый день происходят инциденты со стрельбой. Напомним, 20 января в городе Джексон штата Миссисипи во время парада в честь борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга в результате стрельбы погиб один человек.

Инциденты с использованием огнестрельного оружия в учебных заведениях и общественных местах в США вызвали широкую общественную полемику. Глава Белого дома Барак Обама призвал Конгресс разработать законопроект, вводящий более жесткие правила покупки и продажи оружия гражданами.