Следователи начали проверку ДТП в Москве,в котором пострадали сотрудники ГИБДД

Следователи начали проверку обстоятельств ДТП, произошедшего в Москве на Кутузовском проспекте около 5.00, в котором пострадали сотрудники ГИБДД, авария произошла на выезде с улицы Минская на Кутузовский проспект.

В ходе предварительной проверки установлено, что при выезде на Кутузовский проспект в районе дома 48 в сторону области водитель "BMW" допустил наезд на 3-х сотрудников ГИБДД. Сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей и получили различные телесные повреждения. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением автомобилем на скользской дороге.

Проводятся необходимые судебно-медицинские исследования, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.