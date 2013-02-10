Установлены личности всех пятерых погибших на пожаре в Усолье, в результате пожара погибли:

женщина 1934 г.р., мужчина 1964 г.р. (сын хозяйки), мужчина 1989 г.р. (житель г. Усолье), мужчины 1960 и 1984 г.р. (жители г. Березники), сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пермскому краю.

Пятая обнаруженная на пожаре погибшая - женщина 1934 года рождения, установлено, что накануне пожара женщина получила пенсию, в доме находились трое гостей и сын хозяйки, компания распивала спиртные напитки.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Пермскому краю под руководством заместителя начальника полковника внутренней службы Пьянкова Р.Б, дознаватели управления надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Пермскому краю, а также сотрудники следственного управления.