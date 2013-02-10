В Ингушетии пятеро молодых людей подорвались на мине в лесу

В Ингушетии пятеро молодых людей в возрасте до 25 лет подорвались в субботу на мине неустановленного образца в лесу в окрестностях селения Али-юрт Назрановского района.

Около 12:00 мск в лесу пятеро местных жителей отправились в лес для сбора черемши. По данным регионального МВД, в результате взрыва все они получили минно-взрывные травмы. Раненые были госпитализированы. Одному из пострадавших была ампутирована нога. Четверо человек получили ранения средней степени тяжести.