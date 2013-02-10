В Новгороде в новом доме для участников ВОВ обрушились балконы

В Великом Новгороде в субботу произошло обрушение балконов в новом доме для ветеранов - участников Великой Отечественной войны, расположенном в пригородном поселке Кречевицы.

Трехэтажное здание первого новгородского специализированного дома для участников Великой отечественной войны было сдано в эксплуатацию только в ноябре 2012 года.

Обрушились два балкона на третьем этаже. Еще один балкон на втором этаже поврежден. Предположительно, балконы рухнули под тяжестью снега. Жильцов на них в момент происшествия не было. Никто не пострадал.

По данным администрации Новгородской области, дом, построенный неподалеку от реки Волхов по новой для региона технологии с использованием легких стальных конструкций, предназначался для 18 семей ветеранов. Для удобства фронтовиков малоэтажное здание было оснащено лифтом и пандусом. В нем также предполагалось оборудовать медпункт.