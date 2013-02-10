Под Петербургом спасатели сняли со льдины 66 рыбаков
10 февраля 2013, 09:35 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В пятницу, 8 февраля, авральные спасательные работы в Финском заливе начались с сигнала SOS. Их подали четыре рыбака, которые дрейфовали на отколовшейся льдине.
На помощь к поселку Зелена Роща помчалась дежурная смена поисково-спасательного отряда поста "Берег" на катере "Хивус". Взяли на борт четверых.
Но это было только начало.
- За время проведения спасательной операции на берег доставили 53 рыбака, - отметили в ГУ МЧС по Петербургу.
К вечеру провели профилактику. Нашли еще 33 заблудшие души. Поисково-спасательный отряд Зеленогорска в составе четыре спасателей вызволил из плена любителей у поселка Пески.
За зиму это была крупнейшая операция по спасению рыбаков.
- Гибнут по разным причинам, - рассказал начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Максим Бирюков. - Часто льдины отрываются вместе с рыбаками, и они не выживают. Бывает, их переворачивает на лодке, пишет КП.