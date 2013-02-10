На Камчатке произошло землетрясение, угрозы возникновения цунами нет

На Камчатке в ночь на воскресенье произошло землетрясение магнитудой 4,7. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет.

Сейсмическое событие магнитудой 4,7 произошло в ночь на воскресенье в 77 километрах к юго-востоку от поселка Ключи Усть-Камчатского района на глубине около 90 км.

Данных о том, ощущалось ли землетрясение в населенных пунктах на территории края пока нет.