На Камчатке произошло землетрясение, угрозы возникновения цунами нет
10 февраля 2013, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
На Камчатке в ночь на воскресенье произошло землетрясение магнитудой 4,7. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет.
Сейсмическое событие магнитудой 4,7 произошло в ночь на воскресенье в 77 километрах к юго-востоку от поселка Ключи Усть-Камчатского района на глубине около 90 км.
Данных о том, ощущалось ли землетрясение в населенных пунктах на территории края пока нет.