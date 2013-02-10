Автомобиль Mitsubishi сбил четырех школьников в Асино Томской области
10 февраля 2013, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Томской области автомобиль Mitsubishi Lancer в субботу днем сбил четверых детей-школьников в городе Асино. В результате ДТП пострадали 11-летняя девочка и 13-летний мальчик. Школьники были доставлены в Асиновскую центральную районную больницу. Еще двоих детей медики осмотрели и отпустили.
Иномарка сбила детей на улице П. Морозова на парковке возле административного здания.
По данным полиции, автомобилем управлял молодой человек 1988 года рождения. Известно, что ранее этот водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В 2010 году он за отказ от прохождения медицинского освидетельствования лишался права управления на 18 месяцев, передает РИА Новости.
По факту ДТП проводится расследование.