В Москве автомобиль BMW на Кутузовском проспекте сбил троих полицейских

В Москве в воскресенье ранним утром на Кутузовском проспекте водитель автомобиля BMW не справился у управлением, и машина сбила трех сотрудников полиции. Сотрудники ДТП получили травмы.

Все трое были госпитализированы с места происшествия. Около пяти часов утра сотрудники ДПС проверяли документы у водителя другой машины. Водитель автомобиля BMW, предположительно, потеряв управление, совершил наезд на трех полицейских, находившихся на службе. Пострадали полицейские и водитель машины.

Водитель автомобиля BMW направлен на медицинское освидетельствование. В настоящее вренмя устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Пензенской области в субботу лихач на капоте протащил почти 500 метров сотрудника ГИБДД.