В Крымском районе Кубани в ДТП погибли три человека, в том числе - полицейский

На Кубани в субботу вечером на автодороге Крымск – Новороссийск на территории Крымского района легковой автомобиль "ВАЗ 2106" врезался в иномарку. От удара машину выбросило на встречную полосу, где иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека. В числе жертв аварии - сотрудник полиции.

Еще три человека пострадали.

В субботу же на федеральной трассе "Урал" столкнулись автомобили "ВАЗ" и Mazda. Пять человек погибли в результате этого ДТП. Жертвами стали водитель и пассажиры "десятки". Водитель и пассажир автомобиля Mazda пострадали и были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии.

Еще одна страшная аварии произошла в Пензенской области: пьяный 25-летний водитель протащил инспектора ГИБДД на капоте своей машины почти 500 метров. В районе деревни Названовка сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль, водитель которого несся на большой скорости. На требование гаишников он не остановился. Началось преследование. "Гонщина" удалось остановить. Но когда инспектор ДПС подошел к машине нарушителя, он неожиданно стал сдавать назад.

Лихач остановил автомобиль, только когда на него посыпались осколки. Он пытался скрыться, сопротивлялся и оскорблял полицейских. Сотрудник полиции получил травмы. Проводится проверка.