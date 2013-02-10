В Сыктывкаре на стройплощадке на улице Южная прогремел взрыв

В городе Сыктывкаре республики Коми на стройплощадке на улице Южная в здании, где проживали рабочие, взорвался газовый баллон в ночь на воскресенье. В результате взрыва на месте погибли шестеро рабочих.

По данным МЧС, после взрыва в здании начался пожар. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания 13 человек. По данным МЧС, пожар потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. С огнем два часа боролись 36 спасателей и 12 единиц техники.