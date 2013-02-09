Два балкона обрушились в жилом доме для фронтовиков в Великом Новгороде

В пригороде Великого Новгорода сегодня вечером обрушились два балкона в жилом трехэтажном доме, построенном для ветеранов Великой Отечественной войны, жилой дом был сдан в эксплуатацию в ноябре 2012г.

В пресс-службе ГУ МЧС по области подтвердили информацию, назвав причиной обрушения балконов в доме для ветеранов снег.Пострадавших, как передают местные Интернет-СМИ, к счастью, нет.